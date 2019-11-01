Лавров заявил, что лидер ИГ* Аль-Багдади является «порождением США»

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал информацию о ликвидации главаря запрещенной в России группировки «Исламское государство» * Абу Бакр аль-Багдади.

«Все было торжественно и в ликующем стиле объявлено, но наши военные пока изучают дополнительно факты — многое из того, что было произнесено США, они пока подтвердить не могут», — заяивл Лавров в программе «Международное обозрение».

Лавров также отметил, что лидер террористов является «порождением США». При этом он сказал, если ликвидация действительно была, то это является позитивным шагом.

Напомним, 27 октября о ликвидации аль-Багдади в специальном обращении объявил Дональд Трамп. Он рассказал, что американские военные настигли террориста в подземном тоннеле, где тот, попав в тупик, сам подорвал пояс смертника.

Аль-Багдади стал всемирно известен после 2014 года, когда ИГ установило свою власть на огромной территории на Ближнем Востоке и начало грозить странам Запада глобальным джихадом. С тех пор он стал одним из самых разыскиваемых людей планеты. СМИ много раз объявляли о гибели аль-Багдади. Однако каждый раз в Сети появлялись его новые видеообращения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали исламиста из Таджикистана, подозреваемого в терроризме.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.