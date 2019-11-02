В одной из парадных Купчино обнаружены тела двух мужчин

В одной из парадных Купчино обнаружены тела двух мужчин
На месте происшествия работают правоохранительные органы. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

Во Фрунзенском районе Северной столицы были обнаружены тела двух мертвых мужчин. Их нашли подъезде одного из домов по Будапештской улице.

Рядом с умершими также находился мужчина в тяжелом состоянии. Он был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение. По предварительным данным, они скончались от передозировки запрещенными веществами.

Как сообщает Рен-ТВ, в подъезде были обнаружены шприцы с неизвестным содержимым. В настоящее время проводится экспертиза, чтобы определить точную причину смерти. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП, в результате которого машину разорвало на части. Лобовое столкновение произошло в Сесетрорецке.

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В одной из парадных Купчино обнаружены тела двух мужчин