В Петербурге частные УК присоединят к программе «холодный чердак»

Этой зимой в борьбе с наледью в экспериментальном порядке применят новую технологию - электрический кабель. Фото: pixabay.com

Этой зимой в борьбе с наледью в экспериментальном порядке применят новую технологию - электрический кабель. Фото: pixabay.com

«Холодный чердак» позволяет эффективно бороться с наледью на крышах и образованием сосулек, которые зимой зачастую представляют нешуточную опасность для горожан.

Частные управляющие компании Северной столицы станут участниками программы «холодный чердак». В их ведомстве находятся двенадцать тысяч жилых домов, многие из которых — с потенциально опасными крышами.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, частные УК повсеместно будут использовать технологию «холодного чердака» с 2020 года. Как отмечает градоначальник, это снизит вероятность образования наледи в восемь раз. Кроме того, в 86 домах Кировского района нормализуют температурно-влажностный режим уже сейчас, до конца текущего года.

Напомним, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что Беглов рассказал в Калининграде об опыте развития сферы здравоохранения в Петербурге.