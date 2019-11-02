Эксперты назвали разрешенное время для пользования гаджетами

Излишнее время, проведенное за компьютером, может также стать причиной избыточного веса. Фото: pixabay.com

Излишнее время, проведенное за компьютером, может также стать причиной избыточного веса. Фото: pixabay.com

Медики озвучили рекомендации по времени, которое школьникам и учащимся вузов можно проводить за компьютером, планшетом или иными гаджетами.

По мнению специалистов из РНИМУ им. Пирогова студенты и подростки должны сидеть за экраном не больше трех часов в сутки. В противном случае, злоупотребление «синим экраном» может привести к проблемам с со здоровьем, сообщает RT.

Так, длительное использование электронных девайсов повышает риск возникновения близорукости, нарушений опорно-двигательного аппарата, а также психологических и неврологических заболеваний. Кроме того, не стоит слишком долго использовать наушники: медики считают, что это может негативно повлиять на органы слуха.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о рекомендациях Минздрава по безопасному суточному потреблению соли.