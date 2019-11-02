Рабочие-южане изменили фасад исторического дома Агафонова до неузнаваемости

Рабочие-южане изменили фасад исторического дома Агафонова до неузнаваемости
В комментариях пользователи возмущены "бесконтрольным вандализмом" рабочих. Фото: https://vk.com/voopiik_spb

В Петербурге по адресу Каменноостровский проспект, 59 проводятся реставрационные работы на фасаде выявленного объекта культурного наследия «Дом И.Д. Агафонова».

О неудачных итогах сообщили в группе «ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение» «Вконтакте». Несмотря на то, что тонкая работа выполняется лицензированной фирмой, в строительных жилетах трудятся гости из среднеазиатских стран. В их задачу входит устранение повреждений декора фасада, который был утрачен в ходе ремонтных работ.

Рабочие-южане привнесли свое видение в рисунок на фасаде реставрируемого первого этажа доходного дома Агафонова. Однотонные и ровные ранее стены теперь испещрены неровными углублениями. Жильцы дома жалуются, что здание стало «как пряник».

Так дом выглядел до «реставрации». Фото: citywalls.ru

В Фонде капитального ремонта gazeta.spb.ru рассказали, что технический надзор Фонда уже вынес подрядчику замечания по орнаменту, которые организация будет обязана устранить.

Отметим, что доходный дом И. Д. Агафонова включен в список выявленных культурных объектов в 2001 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге завершают реставрацию восточного фасада Казанского собора.

Каменноостровский проспект новости реставрация санкт-петербург
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