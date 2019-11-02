Трое подростков подозреваются в убийстве и изнасиловании

Обвиняемых арестовали. Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства дела.

Об этом стало известно сегодня, 2 ноября. Обо всем сообщили в Следственном комитете Забайкальского края. Страшный инцидент случился еще в конце октября текущего года. По предварительным данным, трое подростков, двое 16-летних и один 15-летний, ворвались в чужой дом, где проживала 40-летняя женщина с мужем. Молодые люди изнасиловали женщину, а мужчину избили – он получил серьезные травмы, из-за которых скончался на месте. На месте уже провели обыск и изъяли все улики. Специалистам предстоит найти очевидцев и установить, как именно все произошло.

Сейчас подростки находятся под арестом. Их обвиняют в убийстве и изнасиловании.

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