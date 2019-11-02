СК заинтересовался видео, на котором дети задают вопросы гею

Ролик стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Об этом стало известно сегодня, 2 ноября. Обо всем сообщили в ГСУ СКР Москвы. Видео вышло на YouTube-канале Real Talk. На нем дети разных возрастов задавали вопросы мужчине с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Это возмутило не только некоторых пользователей, но и правоохранительных органы. На данный момент возбуждено уголовное дело, а организатора шоу уже допросили.

Недоволен также остался вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который попросил полицейских разобраться в случившимся. Есть мнение, что речь идет о пропаганде среди несовершеннолетних.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербургский суд закрыл ЛГБТ-сообщества «ВКонтакте» за пропаганду однополых отношений. Сотрудники установили, что группы в соцсети «ВКонтакте» пропагандируют нетрадиционную сексуальную ориентацию, информация о которой доступна детям. Административные иски в отношении сообществ поддержал Октябрьский районный суд города.