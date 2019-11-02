СК заинтересовался видео, на котором дети задают вопросы гею

СК заинтересовался видео, на котором дети задают вопросы гею
Следственныц комитет продолжает расследование по делу. Фото: Regnum.ru

Ролик стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Об этом стало известно сегодня, 2 ноября. Обо всем сообщили в ГСУ СКР Москвы. Видео вышло на YouTube-канале Real Talk. На нем дети разных возрастов задавали вопросы мужчине с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Это возмутило не только некоторых пользователей, но и правоохранительных органы. На данный момент возбуждено уголовное дело, а организатора шоу уже допросили.

Недоволен также остался вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который попросил полицейских разобраться в случившимся. Есть мнение, что речь идет о пропаганде среди несовершеннолетних.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербургский суд закрыл ЛГБТ-сообщества «ВКонтакте» за пропаганду однополых отношений. Сотрудники установили, что группы в соцсети «ВКонтакте» пропагандируют нетрадиционную сексуальную ориентацию, информация о которой доступна детям. Административные иски в отношении сообществ поддержал Октябрьский районный суд города.

лгбт пропаганда ск
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Замначальника петербургского отдела УГИБДД арестовали на 2 месяца
Сергей Семак прокомментировал итоги матча с ЦСКА
Житель Ленобласти построил собственную железную дорогу
Петербуржца, который пытался вскрыть кассу Александровской больницы, задержали
Встреча «Зенита» и ЦСКА завершилась ничьей
Испанские антрополги обнаружили ожерелье первых людей
СК заинтересовался видео, на котором дети задают вопросы гею
Эксперты рассказали, почему нельзя говорит «да» незнакомцам