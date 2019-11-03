Петербуржцам показали «Чудо света» на Дворцовой площади

Петербуржцам показали &#171;Чудо света&#187; на Дворцовой площади
"Чудо света". Фото: instagram.com/liubov_e_

Дворцовая площадь вновь стала площадкой для проведения Фестиваля «Чудо света», который «оживил» Петербург и позволил зрителям окунуться в атмосферу магического сада, полного чудес.

Жители и гости Петербурга порадовались многометровым инсталляциям в вид грибов, цветов и деревьев, которые вместе создали атмосферу волшебного сада. А на фасаде Главного штаба организаторы фестиваля решили устроить целый 3D-спектакль.

Фото: instagram.com/nanov94

Шоу прошло в формате квеста: зрители перенеслись в средневековый замок, в подземелье, лабораторию, а также полюбовались на северное сияние.

Фото: instagram.com/marico_af

Этот фестиваль проводится в Петербурге уже в седьмой по счету раз. Организаторы «Чуда света» устраивают световые шоу по два раза в год начиная с 2016 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Фестиваль тюльпанов на Елагином острове стал одним из десятки лучших в мире.

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