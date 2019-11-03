Жертвой пожара в частном доме в Тосненском районе стал один человек

Жертвой пожара в частном доме в Тосненском районе стал один человек
Огнеборцам удалось потушить пожар за час. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Девять спасателей справились с ночным пожаром в Тосненском районе Ленобласти за час. На пепелище были найдены человеческие останки.

Как сообщили в главке МЧС по Ленобласти, частный дом вспыхнул неподалеку от поселка Бабино-2. Огонь распространился по 30 квадратным метрам постройки. На месте происшествия работали девять человек личного состава и две спецмашины. Им удалось потушить пожар за час. К половине двенадцатого вечера 2 ноября стало известно о его полной ликвидации.

По данным 47news, на месте пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки одного человека. Его личность пока не установлена. Причины пожара также не называются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар в Гатчинском районе потушили за два часа. Огонь распространился в частном доме по площади 36 кв.м. С пожаром справились за два часа — в 2:09 его потушили.

ленобласть пожар частный дом
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Самолет из Петербурга в Москву вылетит с задержкой в 2,5 часа
Жертвой пожара в частном доме в Тосненском районе стал один человек
Маленький мальчик упал со второго этажа строящейся дачи в Ломоносовском районе
Первые поезда в Крым пойдут уже в 2019 году
В России с 1 ноября введены новые штрафы для водителей
Петербуржцам показали «Чудо света» на Дворцовой площади
В Белоруссии дети массово отравились хлором в бассейне
Во Владивостоке в руках женщины взорвалась петарда, которую она подняла с земли