Жертвой пожара в частном доме в Тосненском районе стал один человек

Девять спасателей справились с ночным пожаром в Тосненском районе Ленобласти за час. На пепелище были найдены человеческие останки.

Как сообщили в главке МЧС по Ленобласти, частный дом вспыхнул неподалеку от поселка Бабино-2. Огонь распространился по 30 квадратным метрам постройки. На месте происшествия работали девять человек личного состава и две спецмашины. Им удалось потушить пожар за час. К половине двенадцатого вечера 2 ноября стало известно о его полной ликвидации.

По данным 47news, на месте пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки одного человека. Его личность пока не установлена. Причины пожара также не называются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар в Гатчинском районе потушили за два часа. Огонь распространился в частном доме по площади 36 кв.м. С пожаром справились за два часа — в 2:09 его потушили.