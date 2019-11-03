Самолет из Петербурга в Москву вылетит с задержкой в 2,5 часа

Самолет из Петербурга в Москву вылетит с задержкой в 2,5 часа
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пассажирский рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Пулково в московский Шереметьево с опозданием в два с половиной часа.

Как сообщается на сайте воздушной гавани Петербурга, рейс SU 007 должен был отправиться в Москву в 9:25 в воскресенье, 3 ноября. Изначально была информация, что самолет покинет Пулково в 11:40. Однако рейс опять отложили на 20 минут, и теперь ожидаемое время вылета — 12:00. Приземлиться в столице он сможет в 12:56, хотя изначально пассажиры должны были оказаться там в 10:45.

Причины задержки уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что азиатский лоукостер AirAsia хочет открыть рейсы в Петербург и Москву.

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