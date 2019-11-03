В Петергофе обезвредили минометную мину времен ВОВ

В Петродворцовом районе Петербурга найдена минометная мина калибра 89 мм, находившаяся в земле еще со времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по Петербургу и Ленобласти, рабочие нашли мину во время проведения земляных работ. Боеприпас был обнаружен неподалеку от дома №52 по Широкой улице вечером в субботу, 2 ноября. Около девяти часов вечера, спустя несколько часов после обнаружения, сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и вывезли мину для ее дальнейшей утилизации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Солнечном на пляже нашли боеприпас времен ВОВ. Лучше всего в такой ситуации сразу звонить в спецслужбы, чтобы они приехали и разобрались в ситуации. Окружающих также стоит предупредить о находке.