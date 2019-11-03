Снаряд времен ВОВ взорвался в квартире пенсионера в Сланцах

Снаряд времен ВОВ взорвался в квартире пенсионера в Сланцах
Два человека госпитализированы. Фото: pixabay

Снаряд малого калибра времен войны взорвался в жилой квартире многоэтажки по улице Максима Горького в Сланцах Ленобласти. Два человека госпитализированы.

Как сообщили в главке МВД по Ленобласти, по предварительным данным, вечером 2 ноября 57-летний пенсионер решил разобрать боеприпас времен ВОВ в коридоре «однушки». Во время этого загорелся порох. В результате произошедшего пострадал сам мужчина — его отправили в больницу в тяжелом состоянии с ожогами. Также пострадала 51-летняя женщина, по всей видимости, его супруга, она госпитализирована с отравлением угарным газом.

В управлении МЧС по Ленобласти сообщили, что результатом инцидента стал пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе обезвредили минометную мину времен ВОВ.

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Снаряд времен ВОВ взорвался в квартире пенсионера в Сланцах
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