Apple предупредила владельцев старых iPhone о возможных сбоях

Пользователи iPhone 5 могут потерять доступ к App Store, iCloud, электронной почте и браузеру, если не обновят ПО. Фото: Pixabay

Пользователи iPhone 5 могут потерять доступ к App Store, iCloud, электронной почте и браузеру, если не обновят ПО. Фото: Pixabay

Компания Apple предупредила пользователей старых iPhone и iPad о некоторых трудностях.

С сегодняшнего дня, 4 ноября, пользователи лишатся возможности выходить в интернет. Кроме того, проблемы возникнут и с определением местонахождения, если не установить новейшее программное обеспечение.

Как сообщили на официальном сайте Apple, в список таких моделей попадают гаджеты, выпущенные до 2012 года. Это связано с особенностями GPS-модулями, которые встроены в устройства. Так, проблемы коснутся владельцев iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2.

Пользователи iPhone5 могут потерять доступ к App Store, iCloud, электронной почте и браузеру, если не обновят ПО.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об особенностях новой модели iPhone. Аналитики оценили все составные части смартфона.