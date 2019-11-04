Позитивная мотивация детей может ухудшить результаты в учебе

Чрезмерная мотивация и похвала детей могут привести к снижению их результатов в учебе. К такому заключению пришли специалисты их Университета Эдинбурга.

Ученые определили, что позитивная мотивация может оказывать обратное влияние. Как сообщили «Известия», это связано с тем, что родители уделяю недостаточно внимания настоящим проблемам детей, они зациклены на том, чтобы вселить им веру в себя.

В исследовании приняли участие школьники 5-6 классов. Ученые добавили, что для достижения успехов в школе необходимо, чтобы ребенок осознавал, для чего он учится и к чему стремится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, как питаются российские дети. Соответствующую проверку провел Роспотребнадзор.