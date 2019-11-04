«Джокер» заработал астрономическую прибыль в мире

Мировой прокат американского психологического фильма «Джокер» принес ему более 900 млн долларов.

Прибыльный проект с рейтингом R стал большой победой для концерна Warner Bros и режиссера Тодда Филлипса (Todd Phillips). В субботу, 2 ноября, блокбастер преодолел рубеж, получив почти миллиард долларов.

Как сообщает AmericaRU.com, победа особенно ценна для создателей, так как это не традиционный фильм о супергероях. Производство кинокартины стоило относительно скромную сумму — 60 миллионов долларов.

Драма побила множество рекордов с момента ее дебюта в начале прошлого месяца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что фильм «Джокер» стал самым кассовым фильмом с возрастным ограничением 18+.