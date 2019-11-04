Более половины работающих россиян имеют кредиты

Более половины работающих россиян имеют кредиты
В России растет закредитованность. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Около 54% работающего населения России имеют банковские кредиты. Об этом сообщается в докладе ЦБ о тенденциях на рынке кредитования.

По данным на сентябрь 2019 года задолженность по кредитам в размере более 10 тыс. рублей имеется у 39,5 млн человек. За четыре года количество их увеличилось на 6,6 млн.

Помимо этого, две трети заемщков имеют необеспеченный потребительский кредит или задолженность по кредитным картам. С 2015 года также увеличился рост задолженности по потребительским кредитам в сочетании с другими кредитными продуктами. Число их выросло на 8% — с 34% до 42%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самыми закредитованными из числа работающих россиян призаны охранники. За ними следуют работники медицинской и социальной сфер. Наименьшая долговая нагрузка среди специалистов отраслей IT, телекоммуникаций, маркетинга и рекламы.

банк россии закредитованность кредит ЦБ
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более половины работающих россиян имеют кредиты
Генконсульство Финляндии ждет очередей за новогодними визами
Рабочая неделя в Ленобласти начнется с мокрого снега
МЧС просит водителей воздержаться от поездок из-за метели в Петербурге
Лодка с петербургскими рыбаками перевернулась под Выборгом
Чиновника в гидрокостюме нашли мертвым в реке Быстрица
Фонтан с кипятком забил на Вавилова у школы и детского сада
Летевший из Петербурга в Узбекистан самолет экстренно сел в Самаре