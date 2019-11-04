Старые iPhone перестали работать нормально

Старые iPhone перестали работать нормально
Фото: Pixabay

Обладателям смартфонов от Apple необходимо обновить их как можно быстрее, чтобы он не превратился в бесполезный «кирпич».

В воскресенье, 3 ноября, айфоны, выпущенные в 2012 году и ранее, были отключены от важных сервисов Apple. В смартфонах не работает интернет, приложения, навигация и многое другое. Чтобы избежать этой участи, владельцам надо обновить операционную систему iOS до версии 10.3.4. Для этого смартфон подключается к компьютеру.

Об этом говорится на сайте компании. В сообщении указано, что к такому шагу прибегли для установки нового формата времени, автоматически настраиваемого через GPS.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дональд Трамп расстроился, что в новом iPhone нет кнопки. В своем официальном аккаунте в Twitter Дональд Трамп написал, что кнопка внизу корпуса, по его мнению, была гораздо удобнее пришедшего на смену смахивания.

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