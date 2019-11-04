В БКЗ «Октябрьский» отметили День народного единства

В Петербурге отметили День народного единства. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге отметили День народного единства. Фото: gov.spb.ru

День народного единства в Петербурге отметили концертом в БКЗ «Октябрьский». Со сцены горожан поздравил губернатор Александр Беглов.

Беглов напомнил, что 4 ноября в России вспоминают о подвиге народного ополчения под предвадительством Минина и Пожарского. Именно они приняли решение о судьбе государства в Смутное время.

«Это заслуга наших предков. Они оставили нам в наследство самое главное — любовь к стране и наше единство», — сказал Беглов.

К поздравлениям с Днем народного единства присоединились полномочный представитель Президента России в СЗФО Александр Гуцан и председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

В праздничном концерте приняли участие фольклорные ансамбли. На площади перед БКЗ «Октябрьский» провели Фестиваль традиций и обычаев народов России с мастер-классами и дегустацией национальных блюд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в День народного единства вспомнил пословицу о дружбе: «Дружно — не грузно, а врозь — хоть брось!».