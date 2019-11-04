Дрозденко поздравил друзей с Днем народного единства пословицей

Дрозденко поздравил друзей с Днем народного единства пословицей
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в День народного единства вспомнил пословицу о дружбе.

«Дружно — не грузно, а врозь — хоть брось!». С Днем народного единства, друзья!», — написал он в instagram-аккаунте.

Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с праздником и традиционно ответил на вопросы подписчиков в комментариях.

День народного единства ежегодно отмечают в России 4 ноября. Исторически дата отсылает к окончанию Смутного времени. Праздник был официально учрежден в 2005 году. В России 4 ноября считается выходным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Петербурга с Днем народного единства поздравили губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

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