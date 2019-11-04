Фильм о блокаде Ленинграда понравился жителям Таллина

Фильм о блокаде Ленинграда понравился жителям Таллина
Премьера фильма состоялась в России еще в конце января. Фото: Pixabay

Многие зрители были в восторге после просмотра ленты Алексея Козлова.

Об этом стало известно сегодня, 4 ноября. Обо всем сообщает Sputnik. Жителям Таллина показали фильм «Спасти Ленинград». Просмотр был бесплатный, его организовали в честь 75-летия освобождения Ленинграда от блокады. Отмечается, что все проходило в малом зале Центра русской культуры – помещение не смогло уместить всех желающих, так что некоторым пришлось смотреть «Спасти Ленинград» стоя. Пришли все – от мала до велика. В конце эстонцы делились эмоциями – многие отметили, что им понравился фильм, так что на второй показ, наверное, придет еще больше людей.

Напоминаем, что премьера в России состоялась 27 января 2019 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Квентин Тарантино выбрал лучший фильм этого года. «Капкан» впечатлил его во всех отношениях. Он также хочет запустить кампанию по выдвижению картины на премию «Оскар».

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Фильм о блокаде Ленинграда понравился жителям Таллина
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