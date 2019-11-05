В Петербурге возбуждено дело после прорыва трубы с кипятком на Олеко Дундича

В Петербурге возбуждено дело после прорыва трубы с кипятком на Олеко Дундича
ЧП произошло около 14:30 возле дома №20 по улице Олеко Дундича. Фото: https://vk.com/spb_today

В Петербурге возбудили уголовное дело о халатности после прорыва на теплотрассе во Фрунзенском районе, где пострадал пенсионер: его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Все произошло 30 октября возле дома №20, корпус 1 на улице Олеко Дундича. В результате инцидента пострадал 83-летний мужчина, он находится в реанимации. Также без отопления и горячего водоснабжения остались две многоэтажки, а кипяток затопил всю проезжую часть, нарушив движение в районе.

Устранить прорыв и вернуть тепло и горячую воду в дома смогли только в пятницу днем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец пострадал из-за прорыва трубы с кипятком на Олеко Дундича. Медики диагностировали ему ожоги кипятком второй степени, ожоги бедра, предплечий, голеней и стоп. Также у него наблюдается ожоговый шок.

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В Петербурге возбуждено дело после прорыва трубы с кипятком на Олеко Дундича
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