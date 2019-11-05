Азартный мигрант выместил злость на терминал для приема ставок на Индустриальном

В Красногвардейском районе Северной столицы сотрудники правопорядка поймали хулигана, повредившего имущество букмекерской конторы.

Инцидент произошел в субботу, 2 ноября, в одном из зданий на Индустриальном проспекте. Мужчина разбил экран терминала для приема ставок. Сумма причиненного ущерба не называется.

Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны, подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Им оказался мигрант из Центральной Азии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о светофоре, который рухнул на проезжающую машину. Он приземлился на капот легкового автомобиля. Об инциденте рассказали очевидцы в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».