В Новом Девяткино снесут незаконный торговый центр

Два разрешения на строительство ТЦ оказались недействительными, по решению суда здание подлежит сносу.

Один из торговых центров Всеволожского района Ленобласти, расположенный в Новом Девяткино, согласно постановлению суда, является самовольной постройкой. Комплекс зданий включает в себя тринадцать объектов, все они будут снесены.

Нарушения в строительстве и эксплуатации здания выявили в ходе проверки, осуществленной Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области по обращениям граждан. Так, в торговом центре не соблюдены нормы пожарной безопасности, а также не выполнены требования технических регламентов, в связи с чем постройка представляет собой угрозу жизни и здоровья посетителей.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что торговые сети в массовом порядке стали получать отказ в получении лицензий на продажу алкоголя.