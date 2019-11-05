На Приморском шоссе появятся эстакадные съезды к «Лехта-центру»

По предварительным данным, скорость движения на эстакадах съездах составит 40 км/ч. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

По предварительным данным, скорость движения на эстакадах съездах составит 40 км/ч. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Петербургское отделение ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдало положительное заключение по факту проверки сметы на строительство эстакад от Приморского шоссе к «Лахта-центру».

Согласно проекту к общественно-деловому комплексу будут вести два съезда, северный и южный. Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России», протяженность северного эстакадного съезда составит 980 метров. Он соединит Приморское шоссе и перспективное кольцевое пересечение возле «Лахта-центра».

Южный съезд предполагается в два раза короче, порядка 440 метров, и будет проложен от пересечения Приморского шоссе с улицей Савушкина до перспективного кольцевого пересечения возле общественного центра.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в «Лахта-центре» откроют первый в Северной столице зал-трансформер.