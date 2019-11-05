В матчах против Бельгии и Сан-Марино за сборную России сыграют пятеро «зенитовцев»

В матчах против Бельгии и Сан-Марино за сборную России сыграют пятеро &#171;зенитовцев&#187;
Подготовка к отборочным матчам начнется 10 ноября. Фото: Baltphoto

Станислав Черчесов озвучил состав сборной на матчи с Бельгией и СанМарино. Среди других участников, будут вызваны пять игроков «Зенита«.

Уже совсем скоро стартуют отборочные матчи Чемпионата Европы2020. Так, 16 ноября противником российской сборной будет команда Бельгии, а 19 ноября российские футболисты примут участие в выездном матче в Серравалле против сборной СанМарино.

Главный тренер сборной России совместно с членами тренерского штаба сформировали состав из 25 человек. За национальную команду также выступят пять спортсменов «Зенита«: защитник Вячеслав Караваев, полузащитники Юрий Жирков, Далер Кузяев и Магомед Оздоев и нападающий Артем Дзюба.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун надеется играть за сине-бело-голубых в течение многих лет.

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