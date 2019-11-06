В Стрельне два школьника заболели менингитом

В классах введен карантин, школа продолжает работать.

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники. Все случилось в поселке Стрельна в школе №421. Сразу два ребенка заболели менингитом – пятиклассник и второклассница. Их госпитализировали, а в учебном учреждении тем временем провели дезинфекцию всех помещений. Ученики продолжают ходить в школу. Информации о других заболевших не поступало.

Напоминаем, что менингит может вызывать серьезные осложнения: глухоту, эпилепсию, проблемы с умственным развитием. Также, если не заняться лечением вовремя, возможен летальный исход. Среди симптомов – высокая температура, тошнота и рвота.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что погибший боксер Дадашев перенес менингит в 18 лет. Врачи и тренер отговаривали петербуржца от продолжения спортивной карьеры.