Предприниматель заплатит 1,5 млн за незаконную торговлю алкоголем

Все нарушения устранены, но компании все равно предстоит выплатить крупную сумму денег.

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября. Обо всем сообщает на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. Сотрудники ведомства нагрянули с проверкой в магазин на улице Планерная. Владелец не соблюдал правила хранения алкогольной продукции, а также не смог предоставить лицензию и сопроводительные документы. Полицейские изъяли товар, а прокуратура возбудила дело об административном нарушении. Арбитражный суд Северной столицы признал предпринимателя виновным и обязал его выплатить штраф – 1,5 миллиона рублей.

«В результате принятых мер прокурорского реагирования по указанному адресу устранены нарушения законодательства об обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России ввели штрафы за производство порошкового алкоголя.