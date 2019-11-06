Прокуратурой города было рассмотрено обращение Генпрокуратуры с просьбой удалить материалы с оскорблением гос. символов.
Ссылки на материалы выражающие явное неуважение к обществу и органам, осуществляющим Государственную власть в РФ, представили правоохранителям специалисты Фонда защиты национальных ценностей. Данные материалы были опубликованные в социальной сети «Вконтакте».
В правоохранительные органы сотрудниками ФЗНЦ за полгода было направлено 675 заявлений в которых содержалась информация о надругательстве над государственной символикой. В результате проверки 60% материалов были признаны оскорбительными.
Правоохранители отметили, что все неподобающие материалы будут заблокированы. Относительно 19 человек отправлены письма в МВД. Для удаления и ограничения доступа к данной информации подготовлен проект в Роскомнадзор.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что суд обязал соцсеть «ВКонтакте» заблокировать сообщества о «зацеперах».