В одной из школ Стрельны объявлен карантин: двое учеников подхватили менингит

При повышенной температуре и головных болях руководство школы просит родителей как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Фото: pixabay.com

При повышенной температуре и головных болях руководство школы просит родителей как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Фото: pixabay.com

Двое детей в одной из школ города Стрельны в Петродворцовом районе Северной столицы заболели менингитом. Образовательное учреждение закрыли на карантин.

О случившемся стало известно в среду, 6 ноября. Информация появилась на сайте учебного заведения. Пятиклассник заболел энтеровирусным менингитом, ученик второго класса подхватил серозный менингит. После того, как дети оказались в больнице, на территории школы прошла выездная проверка. Были взяты пробы воды и продуктов из пищеблока.

В классах, где произошли случаи заболевания, объявили карантин. Остальные учащиеся посещают школу в обычном режиме. Однако родителей призывают внимательно следить за самочувствием детей и, в случае необходимости, не медлить с обращением к врачу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожске школьник оказался под колесами автомобиля.