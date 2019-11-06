В одной из школ Стрельны объявлен карантин: двое учеников подхватили менингит

В одной из школ Стрельны объявлен карантин: двое учеников подхватили менингит
При повышенной температуре и головных болях руководство школы просит родителей как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Фото: pixabay.com

Двое детей в одной из школ города Стрельны в Петродворцовом районе Северной столицы заболели менингитом. Образовательное учреждение закрыли на карантин.

О случившемся стало известно в среду, 6 ноября. Информация появилась на сайте учебного заведения. Пятиклассник заболел энтеровирусным менингитом, ученик второго класса подхватил серозный менингит. После того, как дети оказались в больнице, на территории школы прошла выездная проверка. Были взяты пробы воды и продуктов из пищеблока.

В классах, где произошли случаи заболевания, объявили карантин. Остальные учащиеся посещают школу в обычном режиме. Однако родителей призывают внимательно следить за самочувствием детей и, в случае необходимости, не медлить с обращением к врачу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожске школьник оказался под колесами автомобиля.

карантин менингит новости стрельна школа
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Депутаты Петербурга предложат Госдуме раскрывать данные о нарушениях на ...
Японцы собираются представить свой «ё-мобиль»
Названы регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей
В Ленобласти на российско-финляндской границе задержали двух марокканцев
На Энгельса завершили основной ремонт трамвайных путей
В Ленобласти выделили землю под строительство Восточного скоростного радиуса
В одной из школ Стрельны объявлен карантин: двое учеников подхватили менингит
К Ленинградским партийным архивам на день откроют удаленный доступ