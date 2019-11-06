ЦБ усилит контроль за банками для защиты персональных данных

ЦБ усилит контроль за банками для защиты персональных данных
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.Фото: пресс-служба Банка России

Банк России намерен усилить надзор в банковской сфере. Меры будут приняты для улучшения защиты персональных данных клиентов.

«Будем усиливать надзор и проверки, чтобы банки организовывали защиту персональных данных», — заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Совете Федерации.

Набиуллина подчеркнула, что необходимо подойти к решению проблемы системно. Банки, по словам главы ЦБ, не должны расслабляться и обязаны самостоятельно усилить защиту. Защита при этом не может ограничиваться установкой антивирусной программы.

По данным Банка России, в первой половин 2019 года обнаружено около 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данным. Порядка 12% из них приходится на базы кредитно-финансовых организаций.

Напомним, в октябре произошла крупная утечка персональных данных клиентов Сбербанка. Неизвестный продавец сообщал, что располагает базой из 11,5 тыс. записей. Ранее gazeta.spb.ru сообщала об утечке персональных данных клиентов Альфа-банка.

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