ЦБ усилит контроль за банками для защиты персональных данных

Банк России намерен усилить надзор в банковской сфере. Меры будут приняты для улучшения защиты персональных данных клиентов.

«Будем усиливать надзор и проверки, чтобы банки организовывали защиту персональных данных», — заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Совете Федерации.

Набиуллина подчеркнула, что необходимо подойти к решению проблемы системно. Банки, по словам главы ЦБ, не должны расслабляться и обязаны самостоятельно усилить защиту. Защита при этом не может ограничиваться установкой антивирусной программы.

По данным Банка России, в первой половин 2019 года обнаружено около 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данным. Порядка 12% из них приходится на базы кредитно-финансовых организаций.

Напомним, в октябре произошла крупная утечка персональных данных клиентов Сбербанка. Неизвестный продавец сообщал, что располагает базой из 11,5 тыс. записей. Ранее gazeta.spb.ru сообщала об утечке персональных данных клиентов Альфа-банка.