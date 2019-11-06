Петербургским автомобилистам предложили оценить качество ЗСД

Ранее водители жаловались на ограничение скорости на трассе. Сейчас компания «Магистраль северной столицы» сделала опрос, в котором пользователи могут высказать свое мнение о качестве Западного скоростного диаметра.

Опрос появился на официальном сайте компании-владельца ЗСД. Среди прочих вопросов, петербуржцам предлагают ответить, как быстро они передвигаются по трассе и какой скоростной лимит считают подходящим для ЗСД. Также, компания интересуется, устраивает ли автомобилистов стоимость проезда и качество уборки магистрали.

Специалисты «Магистрали северной столицы» отмечают, что проработают полученные ответы, чтобы повысить качество обслуживания.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы возмущались ограничениями скорости на ЗСД. Автомобилисты отмечают, что лимит понижен до 90 км/ч вместо 110 км/ч.