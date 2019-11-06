Петербургским автомобилистам предложили оценить качество ЗСД

Петербургским автомобилистам предложили оценить качество ЗСД
Эксперты планируют улучшить качество обслуживания ЗСД. Фото: Baltphoto

Ранее водители жаловались на ограничение скорости на трассе. Сейчас компания «Магистраль северной столицы» сделала опрос, в котором пользователи могут высказать свое мнение о качестве Западного скоростного диаметра.

Опрос появился на официальном сайте компании-владельца ЗСД. Среди прочих вопросов, петербуржцам предлагают ответить, как быстро они передвигаются по трассе и какой скоростной лимит считают подходящим для ЗСД. Также, компания интересуется, устраивает ли автомобилистов стоимость проезда и качество уборки магистрали.

Специалисты «Магистрали северной столицы» отмечают, что проработают полученные ответы, чтобы повысить качество обслуживания.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы возмущались ограничениями скорости на ЗСД. Автомобилисты отмечают, что лимит понижен до 90 км/ч вместо 110 км/ч.

зсд новости опрос санкт-петербург транспорт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Массовое ДТП на Невском завершилось примирением сторон
Петербургским автомобилистам предложили оценить качество ЗСД
Охранник Максима Понеделко, на которого наркодилер свалил вину, обжалует ...
В Петербурге мужчина пользовался каршерингом по чужому аккаунту
В Московском районе сотрудник предприятия пытался украсть с производства детали
В Выборгском районе две пьяные петербурженки угнали «ВАЗ» 1991 года
Лодейнопольский чиновник подозревается в получении взятки в 600 тысяч рублей
В Петербурге запустили производство Toyota RAV4