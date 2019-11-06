На проспекте Культуры прорвало трубу с горячей водой

В Петербурге на проспекте Культуры произошла коммунальная авария, прорвало трубу с горячей водой.

Инцидент произошел в среду, 6 ноября во дворе дома 21к2 по проспекту Культуры в Выборгском районе Северной столицы. О случившемся рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». На снимке видно, что из-под земли бьет плотный горячий пар. К счастью, обошлось без пострадавших.

В настоящий момент сотрудники коммунальной службы проводят ликвидацию аварии. По словам жителей окрестных домов, работы ведутся уже больше часа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после масштабного прорыва трубы с горячей водой на улице Олеко Дундича возбуждено уголовное дело. В происшествии пострадал 83-летний мужчина, который попал в реанимацию и находится в тяжелом состоянии.