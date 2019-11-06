Firefox избавит пользователей от назойливых «пуш-уведомлений»

Компания Mozilla, разработавшая известный браузер Firefox, планирует избавить пользователей от всплывающих окон. Речь идет об оповещениях, в которых предлагается подписаться на пуш-уведомления конкретного сайта.

Соответствующие изменения появятся в 72-й версии браузера, которая выйдет в январе следующего года. Согласно информации в блоге компании, пользователям Firefox придется вручную включить указанные уведомления.

Как сообщает издание TJ, решение о нововведении было принято в результате недавнего исследования. Выяснилось, что 99% пользователей не принимают эти оповещения, а 48% — отказываются от веб-пушей.

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