Для возлюбленного: звезда «Дома-2» увеличила грудь вопреки запрету врачей

Участница телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель перенесла несколько пластических операции, несмотря на страх и противопоказания медиков.

22-летняя девушка исправила форму носа и увеличила грудь. В прошлом месяце она сдала анализы, но результаты оказались неутешительными, у девушки обнаружили кисту в груди.

Специалисты пытались отговорить ее от операции из-за выявленных проблем. Однако девушку такие «нравоучения» только разозлили. Она рассказала, что была изрядно возмущена, когда ей отказали ей в хирургическом вмешательстве.

«Я очень хотела увеличить грудь и уменьшить носик», — приводит слова участницы Cosmopolitan.

Она также добавила, что пошла на этот шаг ради нового возлюбленного.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о заявлении Бузовой. Телеведущая рассказала о пережитом домашнем насилии.