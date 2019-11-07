Сауль Альварес уйдет из полутяжелого веса после победы над Ковалевым

Поединок Сауля Альвареса (Saúl Álvarez ) и Сергея Ковалева на минувшей неделе в Лас-Вегасе стал одним из важнейших событий для поклонников бокса. Тем интересней оказалось заявление представителей мексиканского спортсмена, что Сауль «Канело» планирует вернуться в средний вес после победы над Ковалевым за весьма значимую награду — чемпионский титул в полутяжелой весовой категории WBO.

Как пишет Nur.kz, в поединке мексиканец в одиннадцатом раунде отправил российского боксера в нокаут. На сайте кроме последних новостей Казахстана доступна текстовая трансляция поединка, после которого Сауль должен был получить титул чемпиона в полутяжелом весе.

Сауль Альварес по прозвищу Canelo (указывает на нетипичную для мексиканца внешность — рыжую шевелюру, веснушки, бледную кожу), 29 лет. Еще будучи подростком выигрывал медали мексиканских чемпионатов. Профессионально боксом занимается с 2005 года. Чемпион мира в четырех весовых категориях. За его плечами пятьдесят три победы, два боя в ничью и одно поражение (в 2013 году от легендарного Флойда Мейвезера).

Россиянин Сергей Ковалев (36 лет) пришел в профессиональный бокс в 2004 году. В 2011 году после победы над кенийцем Дугласом Отиено он стал обладателем титула Североамериканской боксерской ассоциации NABA. Является чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации, чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF. На счету Ковалева тридцать четыре победы, один бой в ничью, три поражения (четвертое от Канело).

Сообщение о том, что Canelo может вернуться в средний вес означает отказ от чемпионского титула в полутяжелом весе по версии WBO. Несмотря на то, что ради боя с Ковалевым Альварес поднялся их своей весовой категории, выносливость спортсмена и точность попаданий сделали свое дело. В одиннадцатом раунде россиянин был отправлен в нокаут. После боя Альварес выразил уважение к противнику, назвав Ковалева великим воином, и заявил о своих планах отдохнуть и вернуться в средний вес.

Сергей Ковалев в свою очередь отметил, что у него было мало времени на то, чтобы восстановиться после последнего боя, и подчеркнул, что Альварес «творит историю» и что он «великий чемпион». За бой Ковалев получит около $3 млн, Альварес — более $30 млн.

Также Сауль Альварес выступил с заявлением относительно возможной встречи с боксером Геннадием Головкиным (Казахстан). С ним мексиканец провел два боя (один вничью, во втором победу присудили Альваресу), но если будет сделано хорошее бизнес-предложение, то он готов сразиться с Головкиным еще раз.