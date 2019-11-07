В России разработают механизм конфискации криптовалют

МВД совместно с другими силовыми органами к концу 2021 года должно сформировать предложения по аресту и конфискации криптовалют и других виртуальных активов. Это одна из мер борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий (ИТ).

Для этого потребуется признать криптовалюту на законодательном уровне либо товаром, либо денежным эквивалентом. Криптовалюты используются при продаже наркотиков и последующем отмывании денег, предупреждал Росфинмониторинг, сообщает РБК.

В России криптовалюты находятся в серой зоне. Для регулирования этой сферы с 2017 года разрабатывается законопроект о цифровых финансовых активах (ЦФА). Но пока он не продвинулся дальше первого чтения в Госдуме.

Для силовиков криптоактивы частично вышли из слепой зоны: в феврале 2019-го пленум Верховного суда решил, что ст. 174 и 174.1 УК о легализации преступных доходов должны распространяться и на криптовалюту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура Петербурга заплатит 150 тыс. рублей за попытку заблокировать сайт о криптовалютах.