Депутаты просят о 50 млн на переустройство двух парков в Петербурге

В 2020 году в Петербурге может начаться переустройство двух крупных парков — Александрино и Пискаревского. Выделить на эти цели депутаты предлагают 50 млн рублей.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров предлагают в 2020 году выделить 14 млн рублей на проектно-изыскательные работы по восстановлению части парка Александрино и 35 млн рублей на проектирование комплексного благоустройства Пискаревского парка.

«Эта инициатива вошла в пакет фракционных поправок ко второму чтению городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», — сообщает пресс-служба регионального отделения «Справедливой России».

При переустройстве Александрино парламентарии предлагают уделить внимание нижней части парка. В отличии от верхней она лишена освещения и прочих объектов благоустройства. Собой нижня часть парка представляет дикий лесной массив с редкими аллеями.

Пискаревскому парку, как отмечают депутаты, нужны ухоженные дорожки, освещение, скамейки, урны и постоянная охрана. На территории предлагают высадить ели и горные сосны для привлечения новых видов пернатых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 70% бюджета Петербурга планируют направить на госпрограммы социальной направленности.