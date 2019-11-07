Задавивший полицейских петербуржец на «Фольксваген Сирокко» задержан

Задержанный неоднократно представь перед судом, в том числе, за незаконный оборот наркотиков и вождение в нетрезвом виде. Кроме того, его лишали водительских прав. Фото: Baltphoto

Задержанный неоднократно представь перед судом, в том числе, за незаконный оборот наркотиков и вождение в нетрезвом виде. Кроме того, его лишали водительских прав. Фото: Baltphoto

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, совершившего наезд на полицейских на Петергофском шоссе.

Инцидент произошел вечером в среду, 6 ноября на пересечении Петергофского шоссе с улицей Адмирала Трибуца. По словам свидетелей произошедшего, водитель за рулем «Фольксвагена Сирокко» не отреагировал на просьбу полицейских остановиться. Вместо этого мужчина развернул автомобиль и направил его прямо в сторону стражей порядка. Одному из полицейских потребовалась госпитализация.

Несмотря на открытый огонь, злоумышленнику удалось уйти. В результате плана-перехвата нарушителя задержали на улице Пионерстроя. «Фольксвагеном» управлял 38-летний Евгений Сапенко. Оказалось, что неоднократный судимый мужчина взял машину своего отца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге предстанет перед судом велосипедист, наехавший на пожилую женщину.