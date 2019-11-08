Церковный приход выселяет детскую спортивную школу на Выборгском шоссе

Родители школьников обнаружили в архиве документ, согласно которому здание спортивной школы никогда не принадлежало церкви. Однако представители прихода и городские власти утверждают обратное. Фото: Google View

Родители школьников обнаружили в архиве документ, согласно которому здание спортивной школы никогда не принадлежало церкви. Однако представители прихода и городские власти утверждают обратное. Фото: Google View

Детско-юношеская спортивная школа по прыжкам на лыжах с трамплина оказалась под угрозой закрытия. Её территорию планируют забрать как бывшее церковное имущество, а власти не подыскали другое место.

Речь о том, что земля, на которой располагается школа, должна вновь вернуться под ведение прихода Спасо-Парголовского храма, зашла еще шесть лет назад, в 2013 году. Сейчас, когда тренироваться в старом помещении юным спортсменам осталось меньше года, выяснилось, что единственная замена, которую могут предложить лыжникам — в здании на Сиреневом бульваре, которое находится в плачевном состоянии.

Церковь настаивает на передаче помещений школы приходу, поскольку дом является объектом культурного наследия — построенным в 1902 году «Домом церковно-приходской школы и причта», пишет «Фонтанка».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге могут отменить высотные ограничения для строительства новых храмов.