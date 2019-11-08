По факту загрязнения Мойки провели расследование

Возбуждено дело из-за загрязнения реки Мойки. Росприроднадзор Петербурга также проводит административное расследование произошедшего.

На поверхности реки на прошлой неделе появились коричневые пятна, которые устилали берег. В ходе проверки выяснилось, что данное загрязнение представляет собой строительную пыль. Пыль могла оказаться в Мойке из-за проведений работ по реконструкции Зеленого моста.

Ремонт моста проводит АО «ПО «Возрождение» по заказу СПб ГБУ «Мостотрест».

«Мостотресту» внесено предостережение о недопущении нарушения обязательных требований, предъявляемых к охране водных объектов. В отношении подрядчика проводится административное расследование.

Ранее GazetaSPb сообщала, что жители Петербурга обнаружили подмыв на набережной канала Грибоедова.