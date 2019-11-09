Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»

В лонг-лист претендентов на американскую премию в области кинематографа «Золотой глобус» вошли шесть фильмов отечественного производства.

Соревноваться за возможность попасть в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» будут «Дылда» Кантемира Балагова, «Кадиш» Константина Фама и «Бык» Бориса Акопова, сообщает ТАСС.

Также в предварительном списке на премию оказались фильм «Дикая лига» Андрея Богатырева и Арта Камачо, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова и «Странники терпенья» Владимира Аленикова.

Всего в лонг-лист попали почти сотня фильмов из 65 стран. Из этого списка должны будут оставить всего четыре-пять картин. Шорт-лист огласят 9 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Оскар» от России выдвинут «Дылду» Кантемира Балагова.