Смольный намерен выселить крупнейший в Петербурге похоронный дом

Смольный намерен выселить крупнейший в Петербурге похоронный дом
В Петербурге выселят похоронный дом. Фото: pixabay

Петербургские власти намерены выселить крупнейший в городе похоронный дом, который по документам в течение двух лет числился как паркинг.

Как сообщает «Фонтанка», необычный автопарковка была обнаружена городскими властями в ходе проверки Росреестра. По договору аренды, на земельном участке возле морга, который расположен на севере Петербурга, должны функционировать автосервис и парковка. Однако, проверка показала, что ни сервиса, ни парковки там нет. На их месте обнаружили фирму по продаже ритуальных услуг, которую в городе называют самым стильным похоронным домом.

По предварительным данным, оборот компании ежегодно составляет более 1 млрд рублей. Смольный подал иск в арбитражный суд с требованием о прекращении договора аренды земли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что церковный приход выселяет детскую спортивную школу на Выборгском шоссе.

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