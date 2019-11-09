Смольный намерен выселить крупнейший в Петербурге похоронный дом

Петербургские власти намерены выселить крупнейший в городе похоронный дом, который по документам в течение двух лет числился как паркинг.

Как сообщает «Фонтанка», необычный автопарковка была обнаружена городскими властями в ходе проверки Росреестра. По договору аренды, на земельном участке возле морга, который расположен на севере Петербурга, должны функционировать автосервис и парковка. Однако, проверка показала, что ни сервиса, ни парковки там нет. На их месте обнаружили фирму по продаже ритуальных услуг, которую в городе называют самым стильным похоронным домом.

По предварительным данным, оборот компании ежегодно составляет более 1 млрд рублей. Смольный подал иск в арбитражный суд с требованием о прекращении договора аренды земли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что церковный приход выселяет детскую спортивную школу на Выборгском шоссе.