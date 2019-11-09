Instagram откажется от лайков

Instagram откажется от лайков
Нововведение постепенно распространится на всех пользователей. Фото: pixabay

Популярная социальная сеть Instagram откажется от лайков. Первыми изменения настигнут пользователей США.

Юзеры перестанут видеть «сердечки» под своими постами уже на следующей неделе.

По словам гендиректора соцсети Адама Моссери, сообщает Wired, вначале отметки скроют только от некоторых аккаунтов, после нововведение распространится и на других пользователей.

Подобные эксперименты уже проводили Facebook, YouTube и Twitter.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о сбоях в работе некоторых социальных сетей. Речь идет о приложениях Facebook и Instagram. Пользователи ряда стран жаловались на нарушения в работе. Среди них оказались и жители России.

изменения инстаграм нововведение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пожарные тушили катера «Рапсодия» и «Жемчужина» в Лисьем Носу
На Дальневосточном открыли памятник Даниилу Гранину
Росстат составил список регионов по количеству мужчин и женщин
Пожарные полчаса тушили горевшую крышу дома в Светогорске
Instagram откажется от лайков
Пассажиры раскупили более 5000 билетов на поезда в Крым
Кожу генетически модифицированной свиньи впервые использовали для лечения ...
Водитель каршеринга забыл о ПДД на Бестужевской