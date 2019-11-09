Instagram откажется от лайков

Нововведение постепенно распространится на всех пользователей. Фото: pixabay

Нововведение постепенно распространится на всех пользователей. Фото: pixabay

Популярная социальная сеть Instagram откажется от лайков. Первыми изменения настигнут пользователей США.

Юзеры перестанут видеть «сердечки» под своими постами уже на следующей неделе.

По словам гендиректора соцсети Адама Моссери, сообщает Wired, вначале отметки скроют только от некоторых аккаунтов, после нововведение распространится и на других пользователей.

Подобные эксперименты уже проводили Facebook, YouTube и Twitter.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о сбоях в работе некоторых социальных сетей. Речь идет о приложениях Facebook и Instagram. Пользователи ряда стран жаловались на нарушения в работе. Среди них оказались и жители России.