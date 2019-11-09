Еще один прощальный концерт Шнурова пройдет в Петербурге

Еще один прощальный концерт Шнурова пройдет в Петербурге
Сергей Шнуров. Фото: baltphoto.ru

Рок-музыкант Сергей Шнуров выступит в городе на Неве в новогоднюю ночь. Концерт пройдет еще и в столице, несмотря на заявление об окончании работы группы.

Предновогодний концерт пройдет 30 декабря. Коллектив выступит в московском клубе «Известия Hall». На следующий день концерт состоится в Петербурге. Встретить Новый год с музыкантами можно будет на «Тинькофф Арене».

Напомним, что финальный концерт рок-группы прошел 12 октября на «Газпром Арене».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о признании Шнурова. Он рассказал, что не раз устраивал провокации в соцсетях ради денег.

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