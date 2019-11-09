Подросток отсидит 6 лет за подготовку массового убийства в школе

Парень заранее купил мачете и булаву, а также сделал бомбы. К счастью, тысяча учеников не пострадали.

Об этом стало известно сегодня, 9 ноября. Обо всем сообщает «Федерал Пресс». В Пермском крае состоялся суд над 17-летним местным жителем, который планировал массовое убийство в школе №10. Молодому человеку предстоит отсидеть в тюрьме шесть лет.

Напоминаем, что студент уже пытался проникнуть в здание учебного учреждения в прошлом году, но его тогда остановили сотрудники школы. Это студента не образумило и не остановило – он начал думать над новым планом. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на подозрительного подростка и смогли предотвратить страшный инцидент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подросток, планировавший массовое убийство, вел «тетрадь смерти». В нее он вносил имена всех, кто, по его мнению, заслуживал смерти. Всего в тетради оказались имена как минимум восьми человек, в том числе одного преподавателя.