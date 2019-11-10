Оператор «Северного потока-2» прокомментировал решение антимонопольщиков Польши

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Решение польского антимонопольного регулятора UOKiK оштрафовать французскую компанию Engie за отказ сотрудничать по делу о строительстве «Северного потока — 2» никак не повлияет на реализацию проекта.

Об этом заявил официальный представитель компании-оператора проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

«Реализация проекта основана на соблюдении всех действующих законов и нормативных актов и соответствует им. «Северный поток — 2″ получил все необходимые разрешения от всех стран, через чьи воды и территории он проходит, и продолжает работу в соответствии с планом», — заявил он, сообщает ТАСС.

Накануне польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал французскую компанию Engie, которая является одним из инвесторов проекта «Северный поток — 2».

Компания оштрафована на €40,3 млн, сообщается в твиттере регулятора.

Причиной к этому послужило недостаточное сотрудничество по делу о строительстве газопровода. Как отметили в польском антимонопольном регуляторе, компания отказывалась предоставить запрошенные документы.

Пока неизвестно, будет ли наложен штраф на другие компании, участвующие в проекте.

Ранее UOKiK предъявил обвинения «Газпрому» и пяти его европейским партнерам. Дело касалось нарушений антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства «Северного потока — 2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.