Зенит» определился с цветом формы на матч c тульским «Арсеналом»

Мачт пройдет на стадионе «Арсенал». Начало в 14:00 по московскому времени.Фото: @zenit_spb

Мачт пройдет на стадионе «Арсенал». Начало в 14:00 по московскому времени.Фото: @zenit_spb

Сегодня «Зенит» сыграет с тульским «Арсеналом» в рамках 16-го тура РПЛ.

Игроки «Зенита» выйдут на поле в форме белого цвета, сообщается на своей официальной странице в Twitter питерского клуба.

Тульский клуб сыграет в красно-желтой форме.

Мачт пройдет на стадионе «Арсенал». Начало в 14:00 по московскому времени.

Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовом. Помогать ему будут ростовчанин Роман Усачев и москвич Валентин Мурашов. Составы команд на матч пока не оглашены.

После 15 матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 33 очка. «Арсенал» находится на 7 месте с 19 очками.

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