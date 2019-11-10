«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Арсеналом». Дзюба и Азмун выйдут с первых минут

Тренерский штаб петербургского «Зенита» определил стартовый состав на матч 16-го тура РПЛ.
С первых минут на поле выйдут Дзюба и Азмун, сообщили в пресс-службе питерского клуба.
Полностью состав выглядит следующим образом:
Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Сердар Азмун, Артем Дзюба.
Запасные: Александр Васютин, Николай Рыбиков, Игорь Смольников, Йордан Осорио, Далер Кузяев, Матиас Краневиттер, Олег Шатов, Роберт Мак, Алексей Сутормин, Себастьян Дриусси.
Сегодня «Зенит» сыграет с тульским «Арсеналом» в рамках 16-го тура РПЛ.
Мачт пройдет на стадионе «Арсенал». Начало в 14:00 по московскому времени.
Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовом. Помогать ему будут ростовчанин Роман Усачев и москвич Валентин Мурашов. Составы команд на матч пока не оглашены.
После 15 матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 33 очка. «Арсенал» находится на 7 месте с 19 очками.
Игроки «Зенита» выйдут на поле в форме белого цвета.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дзюба отказался помочь девушкам, укравшим его алюминиевую фигуру в Подольске.