Назван основной источник загрязнения воздуха в Петербурге

Назван основной источник загрязнения воздуха в Петербурге
Машины загрязняют воздух. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Эксперты отметили, что на чистоту воздуха влияет в первую очередь количество автомобилей.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Данные можно посмотреть в ежегодном отчете Росгидромета «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год». На состояние воздуха в Санкт-Петербурге сильнее всего влияют автомобили – на них приходится более 80% от всех выбросов вредных веществ. При этом эксперты отмечают, что их концентрация выросла на 30% в период с 2014 по 2018 год. Это больше допустимой нормы на 1,2 единицы.

В отчете говорится, что почти в 90% городов Северной столицы качество воздуха оставляет желать лучшего. Но ситуация становится лучше с каждым годом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что по факту загрязнения Мойки провели расследование. На поверхности реки на прошлой неделе появились коричневые пятна. В ходе проверки выяснилось, что данное загрязнение представляет собой строительную пыль.

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