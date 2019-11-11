Полиция посетила феминистский фестиваль «Ребра Евы» в Петербурге

Полиция посетила феминистский фестиваль &#171;Ребра Евы&#187; в Петербурге
Полиция на фестивале. Фото: vk.com/rebra_evi

Петербургские правоохранители нагрянули на спектакль, который проходил в рамках фестиваля феминистского искусства «Ребра Евы». Полицейские явились по жалобе анти-ЛГБТ активиста и остались досмотреть представление.

В Петербурге проходит четвертый по счету ежегодный фестиваль «Ребра Евы», лозунг которого — «Театр спасет феминизм». Зрителям фестиваля покажут фильмы, концерты и спектакли.

Так, на первый спектакль фестиваля явились сотрудники полиции по жалобе активиста Тимура Булатова. Спектакль проходил в театральном зале площадки «Скороход». Об этом сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

По словам активистов, полицейские захотели остаться на спектакль «10 сцен сексуального насилия», поставленного финской театральной группой. Силовики наблюдали за этапами взросления женщины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что феминисток оштрафовали за антисанитарию в кафе «Симона».

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